في 14 خطوة.. كيف تقرأ فاتورة استهلاك الكهرباء بشكل صحيح؟

Advertisements

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، فيديو توضيحي عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ، شرح فيه كيفية قراءة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بشكل سليم ، وأوضح الخانات الموجودة في الفاتورة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، معلومات مهمة عن كيفية قراءة الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. خانة رسوم النظافة

يتحمل المستهلك طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 ، قيمة جمع القمامة من منزله ، وذلك بمبلغ يتراوح بين 3 جنيهات وحتى 10 جنيهات ، حسب الشريحة المستهلكة.

2. خانة حاليا

تحمل هذه الخانة ، آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

3. خانة سابقة

تحمل هذه الخانة ، القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

4. خانة الاستهلاك

توضح هذه الخانة ، عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها ، خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

5. خانة قيمة الاستهلاك

توضح هذه الخانة ، تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها ، خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

6. خانة رسوم

تحمل هذه الخانة ، قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة ، وعادة ما تكون بين قرشين حتى 10 قروش.

7. خانة تسويات ورسوم

توضح هذه الخانة ، قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

8. خانة الإجمالي

تشمل هذه الخانة ، المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده ، وذلك بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

9. خانة رقم اللوحة

توضح هذه الخانة ، رقم العداد المملوك للمستهلك ، وذلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة في فاتورة الاستهلاك ، خاصة بهذا العداد.

10. خانة تاريخ الإصدار

توضح هذه الخانة ، تاريخ إصدار فاتورة الاستهلاك ، وعن أي شهر صدرت.

11. خانة منطقة

تحمل هذه الخانة ، رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

12. خانة إدارة:

تحمل هذه الخانة ، رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

13. خانة رصيد أقساط

تحمل هذه الخانة ، قيمة المبالغ المالية التي يتم إضافتها للمستهلك تقسيطا ، سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

14. خانة المطلوب سداده

تحمل هذه الخانة ، القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها ، وذلك بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.