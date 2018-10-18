في 14 خطوة.. كيف تقرأ فاتورة استهلاك الكهرباء بشكل صحيح؟

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، فيديو توضيحي عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ، شرح فيه كيفية قراءة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بشكل سليم ، وأوضح الخانات الموجودة في الفاتورة.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، معلومات مهمة عن كيفية قراءة الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء ، وهي كما يلي:
1. خانة رسوم النظافة
يتحمل المستهلك طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 ، قيمة جمع القمامة من منزله ، وذلك بمبلغ يتراوح بين 3 جنيهات وحتى 10 جنيهات ، حسب الشريحة المستهلكة.
2. خانة حاليا
تحمل هذه الخانة ، آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.
3. خانة سابقة
تحمل هذه الخانة ، القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.
4. خانة الاستهلاك
توضح هذه الخانة ، عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها ، خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.
5. خانة قيمة الاستهلاك
توضح هذه الخانة ، تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها ، خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.
6. خانة رسوم
تحمل هذه الخانة ، قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة ، وعادة ما تكون بين قرشين حتى 10 قروش.
7. خانة تسويات ورسوم
توضح هذه الخانة ، قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.
8. خانة الإجمالي
تشمل هذه الخانة ، المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده ، وذلك بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.
9. خانة رقم اللوحة
توضح هذه الخانة ، رقم العداد المملوك للمستهلك ، وذلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة في فاتورة الاستهلاك ، خاصة بهذا العداد.
10. خانة تاريخ الإصدار
توضح هذه الخانة ، تاريخ إصدار فاتورة الاستهلاك ، وعن أي شهر صدرت.
11. خانة منطقة
تحمل هذه الخانة ، رقم المنطقة التابع لها المستهلك.
12. خانة إدارة:
تحمل هذه الخانة ، رقم الإدارة التابع لها المستهلك.
13. خانة رصيد أقساط
تحمل هذه الخانة ، قيمة المبالغ المالية التي يتم إضافتها للمستهلك تقسيطا ، سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.
14. خانة المطلوب سداده
تحمل هذه الخانة ، القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها ، وذلك بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.
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