تفاصيل ضبط مزرعة حيوانات برية مخالفة بأحد الطرق الصحراوية

Advertisements

أعلنت شرطة البيئة وشرطة المسطحات المائية بالتعاون مع حديقة الحيوان في النجاح من ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية مخالفة لقانون البيئة رقم أربعة لعام 1994م، وتعديلاته المعنية بحماية “الحياة البرية”.

ويأتي نجاح تلك الضبطية في ظل التوجيهات الصادرة عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الخاصة بمحاربة الاتجار الغير مشروع بالحياة البرية، والعمل على حماية التنوع البيولوجي، وأكدت الوزيرة قائلة “إن الضربات المتتالية لعمليات الاتجار الغير مشروع بالحياة البرية هو خير دليل على يقظة قطاع حماية البيئة وثروات الدولة المصرية مع خلال اتباع أحدث الأساليب للوصول إلى المتاجرين في الحياة البرية”.

Advertisements

وأكد الوزيرة على تفعيل قانون البيئة، وذلك في إطار تعاون البيئة مع الجهات المعنية من أجل حماية وصون التنوع البيولوجي لحماية الثروات الطبيعية والعمل على استدامتها للأجيال القادمة.

وأشارت الوزيرة إن الوزارة تقوم خلال الوقت الراهن بتنفيذ خطة لحماية التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية، وأكدت إن الوزارة تعتمد في خطتها على العديد من المحاور ومن أهم تلك المحاور هي العمل على تتبع عمليات الإتجار الغير مشروع بالحياة البرية، وتفعيل تنفيذ قانون البيئة، والاتفاقيات الدولية المهتمة بالحياة البرية.

وأشارت الدكتور ياسمين فؤاد على ضرورة العلم على رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي لجموع المواطنين من خلال القيام بالعديد من الحملات التوعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع المصري، والعمل على تفعيل مبدأ “الإدارة التشاركية” من أجل حماية البيئة ومواردها.

ويجدر هنا الإشارة إلى ورود معلومات إلى “قطاع حماية الطبيعة” التابع إلى وزارة البيئة يعلن عن وجود أحد الأشخاص قد إقام مزرعة لتربية الحيوانات البرية في أحد الطرق الصحراوية، وتلك المزرعة مخالفة وغير مرخصة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي الدكتور خالد علام أنه قد ورد بعض المعلومات بالتعاون مع شرطة المسطحات وحديقة الحيوان، وشرطة البيئة عن ضبط مزرعة مخالفة تقوم على تربية الحيوانات البرية.

واستعرض الدكتور خالد علام أنواع الحيوانات المضبوطة في المزرعة ومنها “نمر بنغالي، وأسد أفريقي، وفهد، وشمبانزي، و ضبع مرقط، و تمساح نيلي، وإيل أوروبي، بجع”.

وأكد أنه قد تم تحرير محضر بجميع المضبوطات، وتم إعطاء مهلة تصل إلى ستين يوماً إلى صاحب المزرعة المخالفة التي قد تم ضبطه في أحد الطرق الصحراوية من أجل إصدار جميع التراخيص اللازمة تبعاً لشروط وزارة البيئة الخاصة في هذا الشأن.

أقرا المزيد في 14 خطوة.. كيف تقرأ فاتورة استهلاك الكهرباء بشكل صحيح؟