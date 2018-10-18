رياح مثيرة للأتربة وأمطار على حلايب وشلاتين.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على السواحل الغربية للبلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء ، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

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أما حركة الرياح ، فأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن أغلبها تكون شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على أقصى الغرب ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن حالة البحر المتوسط ، قال خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 30 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 18 درجة ، العظمى 29 درجة.

قنا ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 32 درجة.

الأقصر ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 33 درجة.

أسوان ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 34 درجة.