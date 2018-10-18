مترو الأنفاق يعلن موعد تشغيل محطة المرج الجديدة

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تفقد رئيس شركة مترو الأنفاق ، المهندس علي الفضالي ، والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة ، المهندس خالد صبرة ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أعمال تطوير وتجديد وازدواج محطة المرج الجديدة.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، أكد المهندس علي الفضالي ، الانتهاء من أعمال التطوير في ازدواج محطة المرج الجديدة بنسبة 85% ، موضحا أن العمل في محطة المرج الجديدة يجرى على قدم وساق ، بهدف الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة ، وتحويلها من محطة سطحية إلى محطة علوية ، بصالة علوية وصالة سطحية ، فضلا عن تزويدها بسلالم متحركة ومصاعد كهربائية ، لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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أضاف المهندس خالد صبره ، أن تطوير محطة المرج الجديدة. يأتي بالتزامن مع مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة ، وتقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق بدلا من 15 دقيقة ، بهدف توفير وقت الركاب ، وكذلك القضاء على الزحام والتكدس في محطة المرج الجديدة.

وزاد العضو المنتدب للتشغيل والصيانة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، قائلا إن تطوير محطة المرج الجديدة ، والازدواج ، يتكلف 750 مليون جنيه مصري ، ومن المتوقع افتتاح محطة المرج الجديدة بنهاية العام الحالي 2018 ، لتصبح محطة نموذجية متطورة ، تكون مستعدة لاستقبال آلاف الركاب ، وتقديم أفضل خدمة لهم.