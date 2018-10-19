نواب المحافظين يعلنون أهم الملفات المطروحة .. والمواطن في المقام الأول

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نظم وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية إل نواب المحافظين لمدة أربعة أيام متتالية، وأكد المحافظين على استفادتهم العظمى من الدورة التدريبية، وقد تضمن الدورة عرض الملفات التي سوف يعملها عليها نواب المحافظين خلال الفترة القادمة، وتحدثوا أيضا على تجربتهم من خلال الالتحاق بالبرنامج الرئاسي.

نائب محافظ الإسكندرية: الهدف هو إرضاء المواطن الإسكندراني من خلال تقديم أفضل الخدمات

وأعلن نائب محافظ الإسكندرية قائلاً “قد تم إجراء جولة ميدانية في محافظة الإسكندرية”، وأكد أن الفترة الحالية هدفهم فيها إرضاء المواطن الإسكندراني من خلال العمل على تقديم أفضل الخدمات”.

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وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل دائم ومستمر الأسعار وتعمل على رقابة وضبط الأسواق التجارية من أجل العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وأشار إلى محافظة الإسكندرية قد وضعت خطة لموسم الأمطار.

وأشار نائب محافظ الإسكندرية أن من أهم التكليفات الرئاسية التي تعمل المحافظة عليها خلال الوقت الراهن من خلال مبادرة “الإسكندرية تستاهل”، الهادفة إلى طرح الخضروات خلال المرحلة الأولى بطرح أسعار مخفضة في حوالي مائتين وعشرة منفذ من منافذ الشركة القابضة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن ملف الصحة والتعليم يمثلان أهمية بالغة، وخصوصاً من جاب المحافظ حيث أمر بالعمل على تشكيل مجلس صحي بمحافظة الإسكندرية يضم عدد كبير من الأطباء ومنهم أطباء الجامعة، وأطباء كلية طب الإسكندرية بمختلف التخصصات الطبية.

وأكد أن محافظة الإسكندرية قد استعدت من أجل مواجهة موسم السيول والأمطار، العمل على رصد كافة مشكلات المحافظة بشكل سنوية من خلال تمثيل الواقع، والاستماع إلى جميع شكاوى المواطنين، والعمل على طرح الحلول المناسبة لها.

واختتم أحمد جمال حديثه قائلاً “أتمنى أن تنال أعمالنا وجهودنا على رضا وإعجاب المواطنين، والاستمرارية في العمل على تقديم أفضل الخدمات للقاطنين بمحافظة الإسكندرية”.

نائب محافظ بني سويف يطرح أهم الملفات الهامة بالمحافظة

أشار نائب محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة على أهم الملفات التي توليها المحافظة أهمية خلال الوقت والراهن وهو ملف الزراعة العضوية، والعمل على إقامة مدنية على مساحة تسعة وستين ألف فدان للنباتات الطبية والعضوية من أجل الاستفادة من خيراتها سواء في مجال مستحضرات التجميل والمجال الطبي.

وأعلن نائب محافظة بني سويف أن المحافظة زراعية في المقام الأول وبها فرص استثمارية واعدة في مجال الصناعة حيث يوجد بها ثمانية مناطق صناعية لها مقومات ومميزات تنافسية في مجال الصناعة.

نائب محافظ السويس: منذ توليت مهام منصبي أقضي معظم وقتي في الشارع

صرح نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان أنه منذ أن تسلم مهام منصبه كنائب للمحافظ وهو متواجد معظم وقته في الشارع مع المواطنين من أجل دراسة مشاكل المواطنين على أرض الواقع.

وأشار أن اختيار عنصر الشباب من أجل تولي مهام العمل التنفيذي في الصفوف الأولى للحكومة المصرية تعد تجربة فريدة من نوعها، وأوضح أن التحديات داخل محافظة السويس كبيرة للغاية لتنفيذ تكليفات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل واضح وصريح والعمل على ترجمة الخطط الاستثمارية لتصبح على أرض الواقع.

وأوضح أن محافظة السويس لها اهتمام بالنواحي الاقتصادية المتمثلة في عدد من المشروعات الكبرى القومية مثل “جبل الجلال، والمحاجر” والعديد من المشروعات الأخرى الهادفة إلى العمل على تعزيز الموارد الذاتية للدولة والتغلب مشكلة البطالة، وكذلك العمل على إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة بالمحافظة.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية في منطقة شمال غرب قناة السويس تعد منطقة اقتصادية غير مستغلة في المحافظة، إلى جانب العديد من المشروعات المتعثرة في المحافظة منها مصانع تسمين الماشية، ومصانع الملابس، ومصانع البسكويت، ومشروع محطة إنتاج الدواجن.

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