الاتحاد الأوربي: سندعم مصر للوصول للمياة الآمنة والصرف الصحي الملائم

Advertisements

حرص إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على تقديم التهنئة للحكومة المصرية ووزارة الموارد المائية والرى على حسن التنظيم الجيد لمؤتمر “أسبوع القاهرة الأول للمياه”، كان ذلك في ختام أسبوع المياة، اليوم الخميس، الموافق 18 أكتوبر، وقال ” إن الاتحاد الأوروبى قدم وسيقدم دائما الدعم لمصر فى كافة المجالات وعلى رأسها قضية المياه”.

وزاد إيفان سوركوش – فى كلمته بحفل ختام “أسبوع القاهرة الأول للمياه” الذى عٌقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى – إن تحسين وجودة إدارة المياه تعتبر حماية للحقوق والأمن للجيل الحالى والأجيال المقدمة ، مؤكدا أن هذا هو الهدف المنشود من المشاركة فى هذا الأسبوع ، وإن وزارة الموارد المائية والرى كانت يدا بيد للوصول إلى حفل الختام ، وإننا سنقوم أيضا بدعم الحدث فى العام القادم”.

Advertisements

وعبر سفير الاتحاد الأوربي، عن سعادته بالمشاركة في إسبوع المياه بالقاهرة، لافتًا إلى أنه عندما كان أسبوع القاهرة للمياه مجرد فكرة كان الاتحاد الأوروبى متواجدا وبقوة وداعما خلال فترة التجهيز فى مايو ، وكنا نتحدث ونركز جهودنا على إنجاح المؤتمر ، ونحن هنا اليوم لكى نرى هذه الأزهار تتفتح ، ونأمل أن يسهم هذا فى دعم الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى حسن إدارة المياه”.

وأكد إيفان سوركوش، إن مشاركة الاتحاد الأوربي في إسبوع المياه، نابعة من مسئولية مشاركة الحكومة المصرية فى كل الفعاليات التى تستطيع مساعدتها فى إدارة المياه وإتاحة بيئة مواتية للاستثمار وعمليات التحليل ، كما قمنا بإنشاء الحوار بين الاتحاد الأوروبى ومصر بمشاركة كل الشركاء المصريين والأوربيين وتحديث قطاع المياه ثم دور الشركاء فى العمل على تنميته”.

وأشار إيفان سوركوش، إلى أن الاتحاد الأوروبى يتعهد بدعم مصر للوصول إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحى الملائمة والتى يجب أن تكون موجودة ومقبولة ، موضحا أن قطاع المياه هام جدا للاتحاد الأوروبى ومصر وسيظل أحد المادئ الأساسية فى التعاون بيننا وعلينا إشراك الشباب.