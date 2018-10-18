السيسي لـ«الحكومة»: التزموا بالجدول الزمني لإنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لمتابعة تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات ، التي تهدف للمشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري ، والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي ، ‘مساندة جهود دفع التنمية في مصر.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، قال إن الرئيس وجّه باستمرار تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ليكون إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ، وتهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي ، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة ، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات ، لتنفيذ استراتيجية التحول لمجتمع رقمي ، وخطط الدولة للشمول المالي ، وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.

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ووجه السيسي كذلك ، بالاهتمام بتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة ، لتكوين أجيال جديدة من النابغين والموهوبين القادرين على دفع القدرات المصرية ، كما وجه بزيادة حجم التصنيع الإلكتروني على أن يتضمن نسب مرتفعة من القيم المضافة محليا ، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

كما وجه السيسي بالتوسع في إنشاء مجمعات للإبداع التكنولوجية ، لاكتشاف وصقل المواهب وتطوير قدرات مصر البشرية ، والالتزام بالجدول الزمنى لإنشاء «مدينة المعرفة» في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع ، آليات تنفيذ استراتيجية الوزارة ، التي تتضمن توفير قواعد البيانات الرقمية والتنسيق مع أجهزة الدولة ، بشأن استراتيجية التحول الرقمي والميكنة الشاملة للخدمات الحكومية ، وتطبيق مبادئ الحوكمة ، وتطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تنمية المهارات الرقمية ، والاهتمام بتدريب وبناء الكوادر البشرية ودعم الإبداع ، وتحفيز ريادة الأعمال وتطوير المحتوى الثقافي الرقمي المصري ، بهدف نشر الثقافة والمعرفة بهذا التراث.

وكذلك استعرض الدكتور عمرو طلعت ، جهود الوزارة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية الإلكترونية ، لافتا إلى التنسيق الجاري مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ، بهدف تقديم خدمة رقمية حكومية عالية المستوى في مجالات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري ، ومشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير قطاع التعليم وغيرها من المجالات ، وإصدار كارت المواطن والهوية رقمية للمواطنين لتقديم الخدمات عن بعد ، وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني.

وأكد وزير الاتصالات ، أن استراتيجية الوزارة تهدف لتعزيز قدرات الدولة. عن طريق زيادة عائد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساهمته في عملية التنمية ، وضمان تحقيق الريادة المصرية في القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.