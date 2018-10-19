انقطاع التيار الكهربائي عن 9 مناطق في القليوبية اليوم

Advertisements

أعلنت رئيس قطاع الكهرباء في محافظة القليوبية ، المهندسة آمال بركات ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أن القطاع سوف يفصل التيار الكهربائي عن محطة محولات قها القديمة بالكامل ، اليوم الجمعة.

وأوضحت المهندسة آمال بركات ، أن فصل التيار الكهربائي ، يهدف لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للشبكات ، ويبدأ فصل التيار الكهربائي ، من الساعة السادسة صباحا ، وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم ذاته.

Advertisements

ولفتت رئيس قطاع كهرباء القليوبية ، إلى أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل ، هي مغذي هوائي «ترسا ، الزهوين ، القناطر الخيرية ، قها ، أجهور ، سنهرة ، طنان ، قليوب ، والدير».

وأضافت المهندسة آمال بركات ، أن أهم المناطق المتأثرة بالفصل ، هي المشتركين من الوحدات الصحية الموجودة في القرى ، وعمليات المياه والصرف ، وشركة الأغذية ، والمصنع الحربي ، لافتة إلى إخطار الجهات المعنية بفصل التيار الكهربائي ، لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل ، والتي تصل إلى 3 ساعات.