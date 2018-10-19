تعرف على أسباب ارتفاع سعر طن الفول في الأسواق

منذ 10 دقائق أخبار مصر
تعرف على أسباب ارتفاع سعر طن الفول في الأسواق
الرقابة التموينية تضبط خمسة أطنان من الفول المستورد والعلف الحيواني مجهولة المصدر

شهدت أسعار الفول المستورد والبلدي ارتفاعا في الأسواق ، حيث ارتفع سعر طن الفول المستورد من 13 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه للطن الواحد ، بينما ارتفع سعر طن الفول البلدي ، من 16.5 ألف جنيه ، حتى 17.5 ألف جنيه مصري.

رئيس شعبة الحبوب في الغرفة التجارية بالقاهرة ، أحمد الباشا إدريس ، قال إن مصر تستورد 90% من استهلاكها ، و10% فقط من الإنتاج المحلي ، بسبب انخفاض المساحات الزراعية المخصصة لمحصول الفول خلال الـ30 عاما الماضية ، وعزوف الفلاحين عن زراعته ، كون عائده المادي غير مجزي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، ما أدى بدوره إلى وجود عجز كبير ، تسيطر عليه الدولة عن طريق الاستيراد.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أضاف أحمد الباشا إدريس: «فوجئنا بارتفاع الأسعار بسبب موجة الجفاف العالمي ، التي أصاب محصول الفول في أستراليا ، والتى تستورد مصر 60% من احتياجاتها منها ، بينما تستورد الـ30% الأخرى من الصين وروسيا وفرنسا وإنجلترا».

وأوضح رئيس شعبة الحبوب في غرفة القاهرة التجارية ، أنه رغم ارتفاع الأسعار عالميا بنسبة 40% ، إلا أن الدولة لم تحمل المواطنين شيئا ، بل تحملت جزءا كبيرا من الزيادة لضبط الأسعار في الأسواق.

وأكد أحمد إدريس الباشا ، أن أرباح التجار في طن الفول الواحد لا تتجاوز نسبة الـ1% ، كما أن تجار التجزئة يحققون مكاسب أكبر منهم ، وزاد: «التجار ملهمش ذنب في الزيادة ، وأقصى مكسب في طن الفول الواحد مبيتجاوزش 150 جنيه شاملة المصاريف».

ولفت رئيس شعبة الحبوب في غرفة القاهرة التجارية ، إلى أن الغرفة تعمل حاليا على إيجاد حلول لخفض الأسعار مرة أخرى ، عن طريق الاستيراد من دول أخرى أقل سعرًا ، فضلا عن سعي الحكومة لتخصيص مساحات زراعة الفول في مشروع المليون ونصف المليون فدان ، بهدف تقليل الفجوة الكبيرة بين الاستيراد والإنتاج المحلي.

وتابع أحمد إدريس الباشا ، أن السبب هو زيادة الاستيراد من أستراليا دون غيرها ، وقبول الشعب لمذاقه القريب من البلدي دون غيره ، لافتا إلى أن طبق الفول رئيسي لجميع المصريين ، حيث يتم استيراد 800 ألف طن سنويًا ، فضلا عن الإنتاج المحلي الذى لا يتجاوز الـ100 ألف طن.

وقال رئيس شعبة الحبوب في غرفة القاهرة التجارية ، إنه من المنتظر أن تشهد أسعار الفول انخفاضا خلال الفترة المقبلة ، وأضاف: «تعرضنا لتلك الأزمة في عامي 2007 و2013 ، ثم تراجعت الأسعار بسرعة كبيرة ، ما نحن فيه الآن ظروف استثنائية نمر بها كل 5 سنوات ، وليست دائمة حتى تعمل على زيادة الأسعار بصفة دائمة».