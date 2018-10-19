اليوم.. قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة ، أنها سوف تقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات ، بداية من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الجمعة ، وحتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت ، بهدف تنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة.

ولفتت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة ، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع ، هي «حي الدقي ، حي العجوزة ، بين السرايات ، شارع جامعة القاهرة ، شارع مراد ، منطقة ميدان الجيزة ، شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة».

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وطالبت محافظة الجيزة ، الأهالي ، وأصحاب المخابز والمستشفيات ، وأقسام الشرطة ، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه.

كما أعلنت محافظة الجيزة ، عن تخصيص أرقام طوارئ (125) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل.