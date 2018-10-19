«الجاليات» و«مخالفات البناء» و«الضريبة العقارية».. أبرز ملفات «النواب» في دور الانعقاد الرابع

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تستعد اللجان النوعية في مجلس النواب ، لعقد سلسلة اجتماعات الأحد المقبل الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، لإعداد خطط عملها في دور الانعقاد الرابع في مجلس النواب.

بعض اللجان النوعية قررت عقد اجتماعاتها بحضور عدد من الوزراء للاستماع إليهم ، في عدد من القضايا المهمة ، حيث تستضيف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدواة لشؤون الهجرة ، للتشاور بشأن جهود الوزارة طوال الفترة الماضية ، ومدى نجاحها في التنسيق المشترك مع اللجنة ، ومن المتوقع طرح قانون الجاليات المصرية في الخارج خلال الاجتماع.

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وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، الأحد المقبل ، قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2018 ، الخاص بالموافقة على الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والروسية ، بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والتي تم توقيعها في موسكو بتاريخ 23 مايو الماضي ، فضلا عن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2018 ، بشأن انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية ، وكذلك قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادى والفني بين الحكومتين المصرية والبنجلاديشية ، والقرار رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية ، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي ، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 12 يوليو الماضي.

وستكمل لجنة الصناعة مناقشة مشروع قانون قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة ، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد فرج عامر وآخرين ، بإنشاء نقابة الإعلانيين.

وتبدأ لجنة الخطة والموازنة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 ، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ، ومشروع قانون بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.

أما لجنة الدفاع والأمن القومي ، فتناقش مشروع قانون المرور الجديد المُقدم من الحكومة ، ومشروع قانون المرور المقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 عضوًا آخرين ، بينما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتناقش لجنة الزراعة والري ، مشروع قانون الموارد المائية والري ، وتناقش لجنة التعليم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات ، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود ، بشأن الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها توزيع المنح التي تقدمها الجامعات الخاصة للطلاب غير القادرين ، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري ، بشأن زيادة المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا المستجدين.

أما لجنة النقل ، فتستأنف دراسة مشروع قانون قدمته الحكومة ، بإصدار قانون الملاحة الداخلية ، بينما تنظر لجنة الإسكان مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.