بشرى سارة من «التأمين الصحي» لمرضى «الروماتويد»

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أعلنت رئيس هيئة التأمين الصحي ، الدكتورة سهير عبد الحميد ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أن هيئة التأمين الصحي تتحمل حاليا ، كامل تكاليف العلاج الخاصة بمرضى الروماتويد ، مؤكدة إلغاء نسبة تحمل المريض 30% من العلاج.

وفي تصريحات صحفية عنها اليوم الجمعة ، أوضحت الدكتورة سهير عبد الحميد ، رئيس هيئة التأمين الصحي ، أن هيئة التأمين الصحي تسعى لإلغاء نسب التحمل في العلاج والكشف بالكامل ، وزادت: «هناك طفرة كبيرة في العلاج لصالح المرضى».

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ولفتت رئيس هيئة التأمين الصحي ، إلى أن التأمين الصحي يوفر جميع الأدوية المعتمدة والقوية ، وذلك وفقًا لإشراف كبار الأطباء والمختصين.