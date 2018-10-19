11 معلومة عن أسعار وطرق تركيب العداد الكودي في العشوائيات

بدأت وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة ، برئاسة الدكتور محمد شاكر ، تنفيذ خطة للحد من سرقات التيار الكهربائي ، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين ، حيث فتحت باب التقديم أمام الراغبين في تركيب عدادات كودية ، من 30 يونيو الماضي وحتى 30 أكتوبر الحالي ، في المناطق العشوائية والمباني المخالفة ، ومنحت المخالفين مهلة حتى يوم 30 أكتوبر الحالي ، لسداد قيمة مقايسة الكهرباء وتقنين أوضاع المخالفين.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته عن أسعار وطرق تركيب العدادات الكودية ، في العشوائيات والمباني المخالفة ، وهي كما يلي:
1. ألا يكون المبنى على أراضٍ مصنفة «أثرية».
2. ألا يكون المبنى مقام على حرم الطريق.
3. ألا تكون الأرض ملكًا للدولة.
4. ألا تكون هناك مخالفة لشروط الطيران المدني ، أو للمسافات الآمنة.
5. الضوابط الجديدة حددت ضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية ، وتوصيل التيار الكهربائي لها.
6. يجب تقديم صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
7. يجب تقديم عقد ملكية العقار ، وتوقيع مقدم الطلب على إقرار ، بأن العداد لا يعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار ، ولا يصدر باسم المستهلك ، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
8. يجب سداد قيمة العداد الأحادي للوحدات السكنية ، التي تبلغ 1542 جنيهًا ، وذلك في المناطق الأكثر احتياجا.
9. سداد قيمة المقايسة للعداد الأحادي ، والتي تتراوح تقريبا بين 1000 حتى 1500 جنيه.
10. سداد قيمة العداد الأحادي للمدن ، ويبلغ 1872 جنيهًا ، علاوة على قيمة المقايسة.
11. سداد قيمة العداد الثلاثي ، حيث تبلغ قيمته للوحدة السكنية ، 3406 جنيهات ، فضلا عن قيمة المقايسة.
التعليقات