الآلاف يحتفلون بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ

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يحتفل الآلاف في محافظة كفر الشيخ ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي ، وسط إجراءات أمنية مشددة ، تضمنت تكثيف نشر العناصر السرية ، ‘كاميرات المراقبة.

اللواء فريد مصطفى ، مساعد وزير الداخلية ، ومدير أمن كفر الشيخ ، قال إن الخطة الأمنية التي وضعتها المحافظة ، تأتي في إطار الاستعداد للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي ، الذي تبدأ فعالياته صباح اليوم الجمعة ، ويستمر حتى 26 أكتوبر من العام الحالي 2018.

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وكام مدير أمن كفر الشيخ ، تفقد في وقت سابق من اليوم الجمعة ، الميدان الإبراهيمي ومداخل ومخارج مدينة كفر الشيخ ، ووجه بتكثيف نشر كاميرات المراقبة في جميع أماكن التجمعات والميدان الإبراهيمي ، وأماكن الاحتفالات بالمولد ، ووجه كذلك بالدفع بمزيد من البوابات الإلكترونية وسيارات الحماية المدينة ، في مداخل المسجد الإبراهيمى ، فضلا عن تحديد أماكن التمركزات والنقطة الرئيسية ، كما تفقد الميدان الإبراهيمي ، لمتابعة تنفيذ وتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية ، والنقاط الأمنية ، إضافة إلى تأمين الزوار لمدينة دسوق خلال فترة الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.