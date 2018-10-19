بعد تحذيرات الأرصاد.. البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى

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أعلنت محافظة البحر الأحمر ، برئاسة اللواء أحمد عبد الله ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، رفع درجة الاستعداد القصوى ، طبقا للأوامر المستديمة. بهدف مواجهة أخطار السيول المحتملة ، على خلفية تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ، بداية من الأسبوع المقبل.

ولفت اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، إلى تمركز جميع المعدات في المناطق التي تواجه خطر السيول ، فضلا عن تكليف هيئة الطرق والكباري ، بتكثيف ونشر المعدات في نقاط التمركز لمجابهة السيول.

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ووجه محافظ البحر الأحمر ، بتحديث البيانات تلقائيا وبصفة مستمرة ، في إدارة الأزمات ومركز معلومات المحافظة ، من حيث العربات والمعدات التي دخلت الخدمة في شركة المياه ، وعربات الإسعاف الجديدة ، وباقي الأجهزة التنفيذية ، بهدف حساب الإمكانيات المتيسرة على آخر وضع.