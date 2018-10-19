الحكومة توافق على رعاية مبادرة صوتك مسموع.. تعرف على أهداف ومحاور المبادرة

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أعلن رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي عن موافقته على طلب وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي من أجل رعاية مبادرة “صوتك مسموع”.

اهداف مبادرة صوتك مسموع

تهدف مبادرة صوتك مسموع إلى تعزيز مشاركة المواطنين والعمل على تعزيز التواصل بين جموع المواطنين وبين الإدارة المحلية داخل الدولة المصرية من أجل التحرك بشكل سريع والاستجابة لجميع شكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم بما يعمل على دعم ثقة المواطنين المصريين في الإدارة المحلية داخل الدول المصرية.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً “إن مبادرة صوتك مسموع تأتي تجسيداً لنهج الحكومة المصرية في العمل على مد جسور الثقة والتواصل مع المواطنين، تنفيذاً للتكليفات الدائمة الصادرة من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستماع إلى طلبات المواطنين والاستجابة لها بما يعمل على الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لهم”.

وأكد على “تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية شرح التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، والعمل على توضيح الإمكانيات التي تتحرك من خلالها الحكومة المصرية”، وأشار إن مبادرة صوتك مسموع تتماشى بشكل كبير من استراتيجية الدولة المصرية الهادفة على تحقيق التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، كما تتفق مع تحقيق رؤية الحكومة في مجال الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قائلاً “إن مبادرة صوتك مسموع تتناسب مع استراتيجية الوزارة، وخصوصاً فيما يتعلق بدعم الإطار المؤسسي والإطار التشريعي للإدارة المحلية باعتبار اقتراحات وشكاوى المواطنين تعد مدخل رئيسي في إعداد الخطة السنوية لبرامج التنمية المحلية، وكذلك تعمل على توضيح الخدمات التي تحتاج إلى تنمية والتي يحتاجها المواطن المصري”.

مبادرة صوتك مسموع تتكون من محورين أساسيين

وأشار الوزير خلال تقرير صادر عنه أن مبادرة صوتك مسموع تعتمد على محورين أساسين وهما إدارة محلية مستجيبة للمواطن، وهذا هو المحور الأول، وهو يتم تحقيق هذا المحور من خلال إدارة منصة للتواصل كاملة سوف يتم إقامتها من خلال التطوير الكامل لمكاتب خدمات المواطنين، إلى جانب التواصل مع شكاوى المواطنين عبر التطبيق الإلكتروني “واتس آب”، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية.

وأكد أن المبادرة سوف تمنح الأهمية الكبرى إلى القضايا والمشكلات الرئيسية التي تهم المواطن المصري وتتضمن ممارسات الرشوة وكذلك المحسوبية وقضايا الفساد المالي والإداري، ومخالفات البناء، وقضايا تعطيل العمل في المصالح الخدمية، وكذلك التعدي على ممتلكات الدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية، والمرافق، والتخلص من المخلفات، والمحافظات على نظافة الميادين والشوارع، وتقييم الخدمات المقدمة إلى المواطنين من مياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء، والخدمات الصحية والتعليمية، وتراخيص البناء، وكذلك تراخيص المحلات والأنشطة التجارية.

وأوضح الوزير أن المحور الثاني لمبادرة صوتك مسموع سوف تحمل عنوان “إدارة محلية تتحرك من أجل المواطن”، وأكد الوزير أن هذا المحور سوف يرتكز على العمل على حل مشاكل ومشكلات المواطنين والرد على استفساراتهم، التعرف على مقترحاتهم من خلال منصة متكاملة سوف يتم من خلالها التواصل مع المواطنين بجميع المحافظات من خلال فريق تنفيذي، ليتم من خلاله التعامل مع شكاوى المواطنين أول بأول، وإحالة جميع الشكاوى وكذلك البلاغات الواردة من المواطنين إلى الجهات المختصة.

وأشار الوزير أن فريق المبادرة سوف يتكون من منسق لـ “مبادرة صوتك مسموع”، وثلاثة منسقين مساعدين، ليتم ربط هذا الفريق بطريقة مباشرة مع “غرفة عمليات مركزية دائمة في وزارة التنمية المحلية”.

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