بنك مصر يعلن عن وظائف خالية في 3 محافظات.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

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صرح بنك مصر عن حاجته إلى وظائف شاغرة، وتتضمن الوظائف مسؤول عن خدمات مصرفية في محافظة القاهرة، ومساعد مشرف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الدقهلية، ومساعد مشرف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الشرقية، ويستمر التقدم إلى تلك الوظائف حتى يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018.

شروط وظيفة مسئول الخدمات المصرفية بالقاهرة

صرح بنك مصر أن هناك شروط يجب أن تتوافر في الراغب إلى التقدم لشغل وظيفة مسؤولة خدمات مصرفية في محافظة القاهرة وهي كالتالي:

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أن يكون الراغب في شغل الوظيفة خريج أحد الجامعات أو أكاديمية السادات أو المعهد الكندي العالي، أو الأكاديمية البحرية.

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة ومجال تخصصه محاسبة، أو إدارة أعمال، أو اقتصاد إحصاء، أو بنوك، أو تجارة خارجية، أو علاقات دولية، أو تسويق، أو تجارة دولية، أو إدارة المهام، وأو تمويل واستثمار، وأو علوم سياسية، أو موارد بشرية، أو أسواق ومنشآت مالية تسويق.

لا يزيد عمر المتقدم لشغل الوظيفة وقت الإعلان عنها عن 30 عاماً.

أن يكون الراغب في شغل الوظيفة من دفعات عام 2014 حتى عام 2018.

أن يكون التقدير العام للراغب في شغل الوظيفة على الأقل جيد.

إجادة التعامل مع حزمة البرامج المكتبية.

إجادة مهارات التواصل بشكل فعال.

أن يكون الراغب في التقديم إلى الوظيفة مقيم بمحافظة القاهرة بواقع بطاقته الشخصية.

ألا يسبق للمتقدم في شغل الوظيفة قد خاص أحد الاختبارات المسبقة في البنك.

شروط وظيفة مساعد مشرف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية

ومن شروط الواجب توفرها في الراغبين في شغل وظيفة مساعد مشرف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الدقهلية الشروط التالية:

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة خريج احد الجامعات.

أن يكون الراغب في شغل الوظيفة لدية خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

أن يكون المتقدم قد حصل على الدورة الائتمانية المصغرة “mini credit course”، أو دورة “credit course”.

إجادة التعامل مع الحاسب وحزمة البرامج المكتبية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يكون الراغب في شغل الوظيفة مقيم في محافظة الدقهلية بواقع بطاقته الشخصية.

شروط التقدم لوظيفة مساعد مشرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشرقية

ومن الشروط الواجب توافرها في الراغب في شغل وظيفة مساعد مشروع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الشرقية التالي:

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة خريج احد الجامعات.

أن يكون الراغب في شغل الوظيفة لدية خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

أن يكون المتقدم قد حصل على الدورة الائتمانية المصغرة “mini credit course”، أو دورة “credit course”.

إجادة التعامل مع الحاسب وحزمة البرامج المكتبية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يكون الراغب في شغل الوظيفة يقيم في محافظة الشرقية بواقع بطاقته الشخصية.

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