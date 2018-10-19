تعرف على موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

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تستعد الهيئة القومية للأنفاق، لبدء التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، صباح الغد السبت، الموافق 20 أكتوبر.

حيث يشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، غدًا في تمام الساعة الواحدة، بدء التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

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ويأتي هذا التشغيل التجريبي لهذا الجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو والذي يمتد بطول 4 كم من محطة هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة، بحيث يستمر التشغيل التجريبى حتى افتتاح المشروع للركاب نهاية العام الجارى.

يشهد عملية التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات هيئة الأنفاق، وستكون البداية من محطة الأهرام للمترو بمصر الجديدة.

وذكرت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أنه تجرى حاليًا أعمال التنفيذ النهائية للمشروع والتشطيبات، وأن الافتتاح سيشمل 4 محطات من هارون حتى نادى الشمس، وأن محطة هليوبوليس مع الافتتاح ستكون لمرور القطارات بها لحين انتهاء تنفيذها بالكامل وفتحها لحركة الركاب فى مايو المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن 9 شركات عالمية ومحلية قد شاركت فى أعمال تنفيذ هذا المشروع بتكلفة إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو.

يذكر أن هذه التكلفة المذكورة للمشروع ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، ولكنها لا تشمل قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع بعد انتهاء تنفيذه وافتتاحه للجمهور.