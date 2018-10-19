«القوى العاملة» تحذر من «العقود الموسمية» في إيطاليا

Advertisements

ناشدت وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن طريق مكتب التمثيل العمالي في إيطاليا ، الشباب بتحري الدقة عند التفكير في الحصول على عقد موسمي في إيطاليا ، والتأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها ، عن طريق التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي.

وأضافت وزارة القوى العاملة ، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الجمعة ، أن محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي في مدينة ميلانو الإيطالية ، قال فيه المستشار العمالي ، عزت عمران ، إنه بمتابعة سوق العمل الإيطالي ، وأي إجراءات أو قرارات ، وأي ظواهر تؤثر على العمالة المصرية بالسلب أو الإيجاب ، رصد المكتب ظاهرة التجارة بالعقود الموسمية ، أو ما يسمي عقود «فلوسي» ، فبدلا من أن تكون تلك العقود بابا لدخول إيطاليا بصورة شرعية ودون مقابل ، تحولت إلى تجارة.

Advertisements

وزاد «القوى العاملة» في بيانها ، أن المفروض أن صاحب العمل مزارع أو مطاعم سياحية ، بإمكانه استقدام عمالة موسمية للعمل لديه فعلا ، وذلك لمدة تتراوح بين 3 حتى 9 أشهر ، ثم العودة مرة أخرى للوطن الأم ، لكن المكتب رصد والتقى العديد من العمالة المصرية ، التي وصلت إلى إيطاليا عن طريق عقد موسمي بعد دفع مبلغ كبير من المال ، يتراوح بين 5 آلاف حتى 10 آلاف يورو ، لمجرد دخول إيطاليا فقط دون توفير عمل.