«القوى العاملة» تحذر من «العقود الموسمية» في إيطاليا

منذ 42 دقيقة أخبار مصر
«القوى العاملة» تحذر من «العقود الموسمية» في إيطاليا
وزارة القوى العاملة

ناشدت وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن طريق مكتب التمثيل العمالي في إيطاليا ، الشباب بتحري الدقة عند التفكير في الحصول على عقد موسمي في إيطاليا ، والتأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها ، عن طريق التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي.

وأضافت وزارة القوى العاملة ، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الجمعة ، أن محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي في مدينة ميلانو الإيطالية ، قال فيه المستشار العمالي ، عزت عمران ، إنه بمتابعة سوق العمل الإيطالي ، وأي إجراءات أو قرارات ، وأي ظواهر تؤثر على العمالة المصرية بالسلب أو الإيجاب ، رصد المكتب ظاهرة التجارة بالعقود الموسمية ، أو ما يسمي عقود «فلوسي» ، فبدلا من أن تكون تلك العقود بابا لدخول إيطاليا بصورة شرعية ودون مقابل ، تحولت إلى تجارة.

وزاد «القوى العاملة» في بيانها ، أن المفروض أن صاحب العمل مزارع أو مطاعم سياحية ، بإمكانه استقدام عمالة موسمية للعمل لديه فعلا ، وذلك لمدة تتراوح بين 3 حتى 9 أشهر ، ثم العودة مرة أخرى للوطن الأم ، لكن المكتب رصد والتقى العديد من العمالة المصرية ، التي وصلت إلى إيطاليا عن طريق عقد موسمي بعد دفع مبلغ كبير من المال ، يتراوح بين 5 آلاف حتى 10 آلاف يورو ، لمجرد دخول إيطاليا فقط دون توفير عمل.