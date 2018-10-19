الإثنين.. «وزراء النقل العرب» يجتمعون في الإسكندرية

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يستعد وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الـ 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ، وفي الدورة العادية الـ31 لمجلس وزراء النقل العرب ، وذلك بمشاركة وزراء النقل العرب ، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يحضر فعاليات الدورة العادية ، ممثلي الاتحادات والمنظمات العربية ، حيث تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، في محافظة الإسكندرية ، بداية من يوم الإثنين المقبل.

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وزير النقل والمواصلات ، قال إن اجتماع وزراء النقل العرب ، يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية ، في مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات ، والربط بينها ، وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب دون حواجز أو قيود ، مؤكدا أن وزارة النقل مهتمة اهتماما بالغا بقطاعات النقل المختلفة ، سواء في النقل البحري أو البري أو السككي أو النهري ، كما أن الوزارة لديها استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف.

ولفت المهندس هشام عرفات ، إلى أن اجتماعات المجلس سوف تناقش عدد من الموضوعات في مختلف مجالات النقل ، ومن بينها مناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل ، فضلا عن دراسة إنشاء مركز عربي متخصص في النقل المستدام ، والنظر في الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الالكترونية العربية لنقل التجارة ، إضافة إلى بحث إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية ، للتحقيق في الحوادث البحرية ، وكذلك إنشاء مركز عربي متخصص للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية ، وأيضا بحث نتائج وتوصيات ورشة عمل بشأن اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي.