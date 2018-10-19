«بوليصة تأمين» للعاملين في الخارج قريبا

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قال وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن وزارة القوى العاملة تخطط لإطلاق «بوليصة تأمين» تغطي الأخطار التي يتعرض لها العامل المصري في الخارج ، على أن يلتزم بها صاحب العمل لصالح العامل ، حال إخلاله بشروط التعاقد.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الجمعة ، على هامش حضوره الدورة التاسعة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في الكويت ، أضاف محمد سعفان أن بوليصة التأمين ، تأتي في إطار سعي الدولة وحرصها على الحفاظ على جميع أبنائها ، سواء في الداخل أو في الخارج ، وحمايتهم من أي مشكلات تواجههم من صاحب العمل.

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وزاد وزير القوى العاملة ، أن الفكرة بدأت أولا بهدف تأمين العمال داخل مصر ، عن طريق وضع قواعد وقوانين تحمي العامل من أمور كثيرة تواجهه ، وأيضا وضع غطاء تأميني للعامل وأسرته ، لافتا إلى أنه حتى الآن ، لم يتم تحديد الإجراءات والشروط والضوابط ، الخاصة بإطلاق «بوليصة التأمين» الخاصة بالعمال في الخارج ، لكن سيتم وضعها في القريب العاجل.

وبشأن زيارته للكويت ، أوضح محمد سعفان ، أنه التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية ، هند الصبيح ، والتي أكدت دعمها لكل العمال الذين لهم حقوق لدى أصحاب العمل ، كما قالت إن أي صاحب حق ، سوف يحصل على حقه وفق الأطر والقوانين المنظمة للعمل في دولة الكويت ، موضحا أن الكويت تنصف كل من له حق على أرضها.