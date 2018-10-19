سقوط أمطار ورياح شمالية غربية.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على السواحل الغربية للبلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين ، بينما تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط أيضا على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

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وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 32 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 30 درجة.

قنا ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 34 درجة.

الأقصر ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 34 درجة.

أسوان ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 35 درجة.