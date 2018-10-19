غدا.. وزير النقل يفتتح مترو أنفاق «ألف مسكن» تجريبيا

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يشهد وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، غدا السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في تمام الواحدة ظهرا ، بدء التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

يحضر الافتتاح ، نائب وزير النقل والمواصلات والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، الدكتور عمرو شعث ، وقيادات هيئة الأنفاق.

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وينطلق قطار المترو التجريبي ، من الأهرام من المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق ، التي تعمل حاليا بين ( العتبة – الأهرام) ، ليستكمل القطار رحلته إلى المرحلة التي سوف يتم افتتاحها تجريبيا ، تمهيدا لافتتاحها رسميا نهاية العام الحالي 2018.

نائب وزير النقل والمواصلات والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، الدكتور عمرو شعت ، قال إن الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق ، والذي يمتد بطول 4 كيلو مترات ، ويشتمل على 4 محطات نفقية ، وهي «هارون ، هليوبوليس ، ألف مسكن ، ونادي الشمس» ، تستوعب 170 ألف راكب يوميا ، كما تساهم في تخفيف الضغط المروري عن شوارع ومحاور القاهرة.