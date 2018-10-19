«النقل» تدرس زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق

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قال وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن تذكرة مترو الأنفاق تباع بـ7 جنيهات فقط ، كما أن الدولة تدعمها بـ9 جنيهات.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الجمعة ، أضاف المهندس هشام عرفات ، أن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق محل دراسة ، وزاد: «ينهاية شهر ديسمبر المقبل ، سوف يبدأ تشغيل مترو مصر الجديدة أمام الجمهور ، ما يساعد بدوره على تحفيف التكدس المروري في هذه المنطقة بشكل كبير».

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وتابع وزير النقل والمواصلات ، أن الوزارة سوف تبدأ التجارب التشغيلية لمترو أنفاق مصر الجديدة ، لافتا إلى أن هذه المرحلة ، سوف توفر على الدولة 100 مليون دولار سنويا.

وأوضح المهندس هشام عرفات ، أن مترو الأنفاق هو أحد الحلول لحل مشكلة الزحام في محافظتي القاهرة والجيزة.

وعن إمكانية زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، قال وزير النقل والمواصلات ، إن التذكرة تباع بـ7 جنيهات ، كما أن الدولة تدعمها بقيمة 9 جنيهات ، موضحا أن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق ، محل دراسة من وزارة النقل ، وأضاف: «لا نثبت على سعر معين لمدة 12 سنة».