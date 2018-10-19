طرح 8 ملايين عبوة لبن أطفال في الصيدليات قريبا

Advertisements

قال رئيس الشركة القابضة للأدوية ، الدكتور أحمد حجازي ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن الشركة سوف توزع 8 ملايين عبوة لبن أطفال على الصيدليات الخاصة ، بسعر 50 جنيها للعلبة الواحدة ، على أن يتم توزيع أول مليون عبوة خلال الأسبوع المقبل.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الجمعة ، أضاف الدكتور أحمد حجازي ، أنه سوف يتم وصول أول مليون عبوة خلال أسبوع ، في مخازن الشركة المصرية للأدوية ، لتبدأ توزيعها على الصيدليات المختلفة ، وباقي الدفعات سوف يتم وصولها تباعا.

Advertisements

وزاد رئيس الشركة القابضة للأدوية ، قائلا إن وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، سوف تتولى بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ، توزيع باقي الكمية على مراكز الأمومة والطفولة ، في جميع محافظات الجمهورية ، وذلك بسعر مدعوم للغاية.