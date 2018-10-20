الصحة: إطلاق 52 قافلة طبية للكشف عن المواطنين بالمناطق النائية بالمحافظات

Advertisements

تسعى وزارة الصحة دائما وأبدًا، على تقديم أفضل خدمة طبية مميزة، لجميع أفراد الشعب المصري بكل فئاته، ويأتي ذلك ضمن آليات حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وبخصوص هذا الشأن، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أنها قدمت الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 69 ألفا و263 مواطنا من خلال 52 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من الشهر الحالي.

Advertisements

وذكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، الموافق 20 أكتوبر، أن المحافظات التي تشهد تنفيذ القوافل الطبية المجانية هي: القاهرة، والدقهلية، وأسيوط، والبحيرة، ومطروح، وبورسعيد، والقليوبية، والجيزة، وبني سويف، والإسكندرية، والسويس، والمنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والفيوم، والأقصر، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسوان، والوادي الجديد، والإسماعيلية، وسوهاج.

وأضاف “مجاهد” وزارة الصحة لها استطاعت تنفيذ تلك القوافل بمشاركة 459 عيادة، لافتًا إلى أنه تم إجراء 8 آلاف و 227 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 14 ألفا و38 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، بالإضافة إلى أنه تم تحويل 666 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحي.

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن توفير تلك القوافل المجانية في المناطق النائية، يهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

وأضافت المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، أن قوافل محافظة القاهرة تمكنت من الكشف على 10 آلاف و957 مواطنا، وإجراء 525 فحصا معمليا، وعقد 224 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 49 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، بينما قامت قوافل محافظة الدقهلية بالكشف على 5 آلاف و537 مواطنا، وإجراء 1297 فحصا معمليا، وعقد 4 آلاف و50 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 68 حالة المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبخصوص القوافل الطبية ذكرت “الصادق”، أنه تم الكشف على 2239 مواطنا، وإجراء 213 فحصا معمليا، وعقد 433 ندوة تثقيف صحي، بحافظة أسيوط، كما تم تحويل 28 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة البحيرة فقامت بالكشف على 2440 مواطنا، وإجراء 722 فحصا معمليا، وعقد 564 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 35 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابعت ” الصادق ” أنه بمحافظة مطروح، تمكنت القوافل من الكشف على 1014 مواطنا، وإجراء 111 فحصا معمليا، وعقد 152 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة بورسعيد فتم الكشف على 679 مواطنا، وإجراء 153 فحصا معمليا، وعقد 565 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 12 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

أما محافظة القليوبية، فاستطاعت القوافل الطبية الكشف على 4 آلاف و129 مواطنا، وإجراء 265 فحصا معمليا، كما تم عقد 355 ندوة تثقيف صحي، أما محافظة الجيزة، فتم الكشف على 11 ألفا و74 مواطنا، وإجراء 1080 فحصا معمليا، وعقد 899 ندوة تثقيف صحي كما تم تحويل 33 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كذلك تمكنت القوافل التي تم تنفيذها بمحافظة بني سويف، بالكشف على 2026 مواطنا، وإجراء 150 فحصا معمليا، وعقد 275 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 7 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الإسكندرية، فتم الكشف على 5 آلاف و746 مواطنا، وإجراء 736 فحصا معمليا، وعقد 2463 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 147 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة السويس، فتم الكشف على 1001 مواطن، وإجراء 90 فحصا معمليا، وعقد 135 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 12 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة المنوفية تم الكشف على 2390 مواطنا، وإجراء 301 فحص معملي، كما تم تحويل 16 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطردت ” الصادق ” أن القوافل التي تمت بمحافظة الغربية، قامت بالكشف على 1183 مواطنا، كما تم إجراء 164 فحصا معمليا، أما بمحافظة دمياط، فتم الكشف على 3 آلاف و768 مواطنا، وإجراء 947 فحصا معمليا، وعقد 288 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 22 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الشرقية، فتم الكشف على 3 آلاف و680 مواطنا، وإجراء 255 فحصا معمليا، وعقد 484 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 29 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 2803 مواطنين في محافظة الفيوم، وإجراء 216 فحصا معمليا، وعقد 289 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 151 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الأقصر، فتم الكشف على 962 مواطنا، وإجراء 56 فحصا معمليا، وعقد 195 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 8 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة كفر الشيخ تم الكشف على 2789 مواطنا، وإجراء 272 فحصا معمليا، وعقد 1800 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 40 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واشارت المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، أن القوافل التي تمت بمحافظة المنيا، قامت بالكشف على 1459 مواطنا، وإجراء 233 فحصا معمليا، وعقد 299 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 34 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة أسوان، فتم الكشف على 1253 مواطنا، وإجراء 240 فحصا معمليا، وعقد 134 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 41 حالة إلى المستشفي.