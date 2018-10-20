حريق هائل بكنيسة العذراء مريم بعين شمس و الحماية المدنية تسيطر عليها

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نشب منذ قليل حريق هائل في كنيسة العذراء مريم بدرياس بعين شمس، حيث تعالت ألسنة اللهب في الطابق الخامس بمبنى الكنيسة ، وتعالت ألسنة الحريق إلي أن وصلت قوات الحماية المدنية بالدفع بعشرة سيارات إطفاء مع القيام بإخلاء الكنيسة والقيام بعملية إطفاء النيران قبل بلوغها إلى المباني المُجاورة.

حريق هائل بكنيسة العذراء مريم بدرياس

هذا وقد قال مصدر أمني أن النيران قد نشبت في الدور الخامس بالكنيسة ولم يسفر عن تواجد أي إصابات، موضحا أن مصدر الحريق في الغالب هو ماس كهربائي وتم التغلب على الحريق من جانب قوات الحماية المدنية التي شبت في مبنى كنيسة العذراء مريم قبل أن تصل لباقي الطوابق في المبنى أو المباني المجاورة.

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هذا وقد أوضح المصدر الأمني أن الحريق قد التهمت بعضا من المُتعلقات ومحتويات الطابق الخامس بمبنى الكنيسة، وسرعان ما تم إبلاغ المختصون من أجل حصر مجمل الخسائر والتلفيات. ولقد تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة لكي يتم العمل على إطفاء النيران. والقيام بأعمال التبريد في المبنى.