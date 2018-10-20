عودة المياه إلى مدينة شبرا الخيمة بالكامل

Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد ، اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عودة المياه إلى جميع المناطق في مدينة شبرا الخيمة ، بعد انتهاء أعمال الربط في شارع أحمد عرابي.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم السبت ، قال المهندس مصطفى مجاهد ، إن الشركة بدأت ضخ المياه تدريجيا ، بعد الانتهاء من جميع اللحامات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، لافتا إلى أن معمل الشركة يتفقد المناطق التي تأثرت بعملية الإصلاح ، ويرفع عينات مياه منها ، لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

Advertisements

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، المواطنين ، بفتح صنابير المياه لإزالة العكارة التي قد تكون موجودة في المياه فور عودتها ، بسبب أعمال اللحامات.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد ، أعلنت قطع المياه عن بعض مناطق مدينة شبرا الخيمة أمس الجمعة ، من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم السبت ، لاستكمال أعمال ربط خط 600 مم بخط 1500مم ، في شارع أحمد عرابي ، لزيادة تغذية مناطق «أم بيومي ، بيجام ، منطي ، حوض العمدة ، حوض القنطرة ، أرض الحافي ، عزبة رستم ، إبراهيم بك ، بيجام ، التعاون ، السعادة ، أرض الجنينة ، مدينة بدر ، ابن الحكم ، محمد كامل ، منشية عبد المنعم رياض ، المنشية الجديدة ، عزبة رستم شرق ، والوحدة العربية».