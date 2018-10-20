اليوم.. «القوى العاملة» تسلم 60 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

Advertisements

يسلم وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، 60 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة ، في ديوان عام وزارة القوى العاملة ، مقدمة من 3 شركات في القطاع الخاص بمحافظة القاهرة ، مدعمة باستمارات التأمنيات.

وأوضح محمد سعفان ، أن عقود العمل وفرتها منطقة قوى عاملة النزهة ، التابعة لمديرية القوى العاملة في محافظة القاهرة ، ضمن خطة وزارة القوى العاملة الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المديريات في محافظات الجمهورية كافة ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

Advertisements

وأضاف وزير القوى العاملة ، أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل ، يتطلب المزيد من التضافر ، وتكاتف جهود الحكومة مع جهود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والدولة المصرية ، توليدعناية فائقة بفئة متحدي الإعاقة ، بهدف توفير فرص عمل لهم ، فضلا عن الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية ، بما يمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقي أفراد المجتمع.

وأكد محمد سعفان ، أن وزارة القوى العاملة سبق ودشنت صفحة خاصة للتواصل الاجتماعي ، مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية ، وتم تضمينها على صفحة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ، إضافة إلى إعداد استمارة حصر لأعداد راغبي العمل من هذه الفئة ، موضحا أن عدد المسجلين في تزايد مستمر كبداية ، لتكون لهم قاعدة بيانات كاملة ، بهدف توجيههم للوظائف المناسبة وفقا لنوع الإعاقة والسن والمؤهل.