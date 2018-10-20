«كبار العلماء» تعلق على قرارات سلمان بشأن وفاة خاشقجي

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علقت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، على قرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، خادم الحرمين الشريفين ، على الحادث الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي ، داخل السفارة السعودية في إسطنبول بتركيا.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، ذكرت أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ، إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي ، تأتي انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية ، من تحقيق العدل والمساواة وفقا للشريعة الإسلامية ، بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان ، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

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وفي بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» ، أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، حرص قيادة المملكة العربية السعودية ، على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين ، وهو ما يشهد به تاريخ المملكة الطويل ، وتشهده كذلك أروقة محاكمها ، حيث القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم ، لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وزادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: «نحن في المملكة العربية السعودية ، نقف خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات ، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية».