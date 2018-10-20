«كبار العلماء» تعلق على قرارات سلمان بشأن وفاة خاشقجي

منذ 54 دقيقة أخبار مصر
«كبار العلماء» تعلق على قرارات سلمان بشأن وفاة خاشقجي
الملك سلمان بن عبد العزيز

علقت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، على قرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، خادم الحرمين الشريفين ، على الحادث الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي ، داخل السفارة السعودية في إسطنبول بتركيا.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، ذكرت أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ، إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي ، تأتي انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية ، من تحقيق العدل والمساواة وفقا للشريعة الإسلامية ، بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان ، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

وفي بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» ، أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، حرص قيادة المملكة العربية السعودية ، على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين ، وهو ما يشهد به تاريخ المملكة الطويل ، وتشهده كذلك أروقة محاكمها ، حيث القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم ، لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وزادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: «نحن في المملكة العربية السعودية ، نقف خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات ، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية».