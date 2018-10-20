طقس مائل للحرارة وأمطار على الوجه البحري.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

منذ 11 دقيقة أخبار مصر
طقس مائل للحرارة وأمطار على الوجه البحري.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

يسود طقس مائل للحرارة ، غدا الأحد الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري ، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين ، أما الرياح فتكون أغلبها جنوبية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على شمال البلاد ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد.

ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحرين الأحمر والأبيض فتكون شمالية شرقية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد ، الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 32 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 30 درجة.

قنا ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 36 درجة.

الأقصر ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 37 درجة.

أسوان ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 38 درجة.