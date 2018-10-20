طقس مائل للحرارة وأمطار على الوجه البحري.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس مائل للحرارة ، غدا الأحد الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري ، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين ، أما الرياح فتكون أغلبها جنوبية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على شمال البلاد ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد.

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ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحرين الأحمر والأبيض فتكون شمالية شرقية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد ، الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 32 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 30 درجة.

قنا ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 36 درجة.

الأقصر ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 37 درجة.

أسوان ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 38 درجة.