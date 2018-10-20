الخميس.. السيسي يزور السودان لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية

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قال سفير مصر لدى السودان ، أسامة شلتوت ، اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يزور العاصمة السودانية الخرطوم الخميس المقبل ، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم السبت ، أضاف السفير أسامة شلتوت ، أن اللجنة العليا الرئاسية تنقسم أعمالها إلى 3 مستويات ، تبدأ يوم 22 أكتوبر الحالي ، وتنتهي يوم 25 أكتوبر الحالي ، لافتا إلى أن المستوى الأول ينعقد بكبار المسؤولين في البلدين ، برئاسة السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة السودان وجنوب السودان ووكيل وزارة الخارجية السودانية ، بعد غد الإثنين ، وتستمر أعمال هذه اللجنة لليوم التالي ، أماالمستوى الثاني فينعقد خلاله لجنة وزارية مشتركة ، برئاسة وزيري خارجية البلدين ، سامح شكري ، والدرديري محمد أحمد ، ومن ثم تنعقد القمة الرئاسية بين الرئيسين المصري والسوداني ، يوم الخميس المقبل.

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وزاد السفير المصري لدى السودان ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السوداني عمر البشير ، بهدف مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، فضلا عن مباحثات موسعة بين وفدي البلدين ، تليها مراسم توقيع اتفاقيات مشتركة بين مصر والسودان.

وأكد السفير أسامة شلتوت ، أن اللجنة الوزارية بين مصر والسودان ، تضم أكثر من 10 وزراء ، أبرزهم «الزراعة ، الري ، الكهرباء ، الشباب والرياضة ، والتعليم العالي» ، موضحا أنه على هامش تلك الاجتماعات ، سوف تعقد فعاليات لجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين ، وعلى هامش اللجنة الوزارية المشتركة ، سوف تعقد فعاليات اجتماع مجلس الأعمال المشتركة بين البلدين.

وتابع سفير مصر لدى السودان ، أن القمة المصرية السودانية ، سوف تشهد توقيع أكثر من 10 مذكرات تفاهم بين مصر والسودان. في مجالات «الكهرباء ، السكك الحديدة ، الطرق البرية ، والأمن الغذائي» ، وصولا للتكامل المنشود بين البلدين ، مؤكدا أن اجتماعات كبار المسؤولين واللجنة الوزارية ، هي اجتماعات تكميلية للاجتماعات التي عقدت في أغسطس الماضي في القاهرة.

ولفت السفير أسامة شلتوت ، إلى أن القمة المرتقبة هي الدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة ، حيث عقدت الدورة الأولى في الفترة من 3 حتى 5 أكتوبر 2016 ، وتعقد بالتناوب كل عامين ، موضحا أن هذه الزيارة ، هي السادسة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان ، واللقاء الـ 24 بين الرئيسين السيسي والبشير.