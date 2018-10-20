عبور لاند تحصل على حكم قضائي ضد مروج إشاعة اللبن المغشوش.. وتطالب المواقع بالاعتذار أو التكذيب

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صرحت شركة عبور لاند عن نفيها بشكل قاطع على ما يتردد من أنباء عن وجود لبن مغشوش، وأكدت أن جميع التحذيرات التي لازالت إلى الوقت الراهن يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني غير صحيحة جملة وتفصيلاً.

بيان تحذيري من شركة عبور لاند

وقد قامت شركة عبور لاند بنشر بيان تحذيري جاء فيه التالي “تعرضت شركة عبور لاند في الفترة الأخيرة لهجمة ابتزاز من شخص يدعى/ محمد عمرية، وهو شخص منتحل صفة إعلامي، ويدعى رئاسته للتحرير لأدى الصفحات المشبوهة وتدعى جريدة الرقابة المصرية، ويقوم هذا الشخص بطلب أخذ أموال من الشركات نظير نشر أخبارها، وهو ما رفضته الشركة جملة وتفصيلاً، وبعد رفض الشركة بدأ، ودأب هذا الشخص على نشر أكاذيب وإشاعات من أجل التشهير بالشركة، وابتزازها من أجل الحصول على مبالغ مالية وساعده للأسف سواء عن قصد أو عن دون قصد بعض الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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وأضاف البيان “كان من السهل على الشركة التفاوض والرضوخ لضغوط وابتزاز مثل هذا الشخص وإنهاء الأمر بدفع بضعة آلاف من الجنيهات فقط حيث أن بضعة الألاف هذا تمثل أكثر من القيمة الحقيقية لمثل هؤلاء الأشخاص إلا أن ذلك يتنافى مع الالتزام الأخلاقي والأدبي والقانوني الذي تتخذه الشركة خطأ لا تحيد عنه مهما حدث، واتخذت الشركة الطريق القانوني”

وأكد البيان “بالفعل حصلت الشركة على حكم نهائي تجاه هذا الشخص بالحبص ثلاثة سنوات مرفق صورة الحكم، وذلك حتى يكون هذا الشخص عبره لأمثاله من طالبي الثراء السريع غير الشرعي، وبالنسبة إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ساعدت على نشر وانتشار هذه الشائعات فتحفظ الشركة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مسؤولي هذه الصفحات ما لم يتم نشر اعتذار وتكذيب عن ما تم نشره من إساءات للشركة مثلما قامت به العديد من الصفحات من نشر اعتذار وتكذيب لم تم نشره، وأخيراً بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتشيير ونشر هذا الخبر فلا نجد أصدق من قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ””.

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