“تنظيم الإعلام” يتلقى طلبات ترخيص القنوات والمواقع الإلكترونية بداية من الغد

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يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من الغد الأحد، الموافق 21 أكتوبر، في تلقي طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف و قنوات ومواقع إلكترونية، بمقر المجلس بماسبيرو وسوف يستمر المجلس في تلقي الطلبات لمدة إسبوعين، ، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

وذكر أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أعد نموذج للمتقدمين للمجلس للحصول على ترخيص، مضيفا أنه يحتوى على عدة بنود أبرزها ،أســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك ، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئه المستهدفة ،السـيـاسـة التـحريـريـة، إسم رئيس مجلس الادارة ،أعـضـاء مجلس الادارة وغيرها من البنود التى يضمنها نموذج المجلس.

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وأوضح أحمد سليم، أنه حسب ما جاء في نموذج الترخيص، فإن من بين شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، أن يكون أصحابها مصريين ، أشخاص طبيعية أو إعتبارية ، غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ليس ضده أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا رد إليه اعتباره .

ولفت الأمين العام، إلى أنه من الشروط الواجب الالتزام بها أيضًا هو ألا يتملك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة ،مضيفًا :” من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريا، مسئول عن المحتوى، مقيد فى جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وعلى الشركة أن لا تمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، ولا تشتمل على أكثر من قناة عامة ، و إخبارية .