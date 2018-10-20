“مدبولي” يستعرض خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات الحكومية النموذجية

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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم السبت، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استعرض فيها خطط تطوير المستشفيات الحكومية النموذجية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك ذلك الاجتماع في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2018، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، حيث استعرضت وزيرة الصحة مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، والذي يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجياً.‬

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‪وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراءالمستشار نادر سعد، أن خطة تطوير الخدمات الصحية في مصر تتضمن تحسين بيئة العمل بالمستشفيات للأطقم الطبية والعاملين، وتدريب الموارد البشرية بما يتناسب مع معايير الجودة المرجوة، كذلك العمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات المختارة ورفع كفاءة تجهيزاتها الحالية مع ميكنة تلك المستشفيات وربطها داخلياً وخارجياً بشبكة المعلومات وأخيراً تحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات ومظهرها الخارجي.‬.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، أوضحت وزيرة الصحة الوضع الحالي لقطاع الصحة في مصر فيما يخص الكوادر البشرية المتوفرة من أطقم أطباء وتمريض ومقترحات سد العجز في بعض التخصصات، وسبل تحفيز الأطباء على العمل في المستشفيات الحكومية بما في ذلك تحسين ظروف العمل.‬.

ولفتت الدكتورة هالة الزايد، إلى أنها تنوي زيارة محافظة أسيوط غداً الأحد من أجل متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء خلال زيارته للمحافظة مؤخراً.‬

ومن ناحيته، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، على أن الحكومةتقدم الدعم الكامل لجميع الخطط والمقترحات الكفيلة بالارتقاء بقطاع الصحة في مصر، نظراً لأهميته البالغة في الحفاظ على صحة المواطنين.

كما أشار ” مدبولي” إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي بدأ يظهر نتيجة تطبيق مبادرة “100 مليون صحة”، خاصة بعد ما تبين من خلال المسح الذي يجري حالياَ في محافظات المرحلة الأولى من اكتشاف نسبة إصابات بفيروس “سي” بين الفئات الشباب والفئات العمرية الأصغر سناً وهو ما كان سيؤدى إلى عواقب صحية وخيمة على هؤلاء الشباب خلال سنوات قليلة لولا أنه تم اكتشاف هذه الإصابات مبكراً بفضل هذه المبادرة.‬.