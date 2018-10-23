تفاصيل زيارة وزيرة الصحة إلى مطار أسيوط

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قامت اليوم وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بزيارة إلى محافظة أسيوط، من أجل تفقد نقاط المسح خاصة بمبادرة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية.

وصلت منذ وقت قليل الدكتورة هالة زايد إلى مطار أسيوط، وقد كان في استقبال الوزيرة اللواء “جمال نور الدين”، وفور وصول الوزيرة إلى مطار أسيوط قامت بزيارة تفقدية إلى “غرفة الحجر الصحي” التابعة للمطار من أجل التأكد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للمسافرين.

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كما قامت الوزيرة بتفقد نقاط المسح الخاصة بمبادرة السيد الرئيس المتواجدة بداخل مطار أسيوط، والتي تكونت من فريق طبي مكون من ستمائة وخمسين موظف عاملين في المطار.

أمرت وزيرة الصحة والسكان الفريق الطبي بإجراء مسح شامل لجميع المسافرين إلى جانب إجراء مسح لمودعيهم وذويهم داخل نقطة المسح، وأعربت الوزيرة عن أشادتها بنظام “التسجيل الإلكتروني للبيانات أون لاين” لجموع المواطنين الذين تم إجراء تحاليل لهم.

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