“الإسكان” تعلن القرعة العلنية لـ “سكن مصر” الأحد المقبل

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أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الموافق 21 أكتوبر، أنه تم تحديد موعد القرعة العلنية لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع “سكن مصر”.

حيث صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأحد المقبل، الموافق 28/10/2018، سوف يشهد إجراء القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع “سكن مصر”، للمرحلة الأولى بالمشروع، والمطروحة خلال الفترة من 8/1/2018، وحتى 8/2/2018، لكل من مدينتي ناصر “غرب أسيوط”، وغرب قنا، والمرحلة الثانية، والمطروحة خلال الفترة من 24/7/2018، وحتى 16/8/2018، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.

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كما ذكر المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه بالنسبة لمدينة 6 أكتوبر، يبدأ الأحد 28/10/2018، إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، موضحًا أن الاثنين 29/10/2018، يشهد إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 3) بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع “دار مصر”.

وفي بيان صادر اليوم، أضاف السباعي، أن الإثنين المقبل الموافق 29/10/2018، يتم إجراء القرعة لمسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) منطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس، بمدينة بدر.

وأوضح ” السباعي” أما بخصوص مدينة القاهرة الجديدة، فإن الثلاثاء المقبل، الموافق 30/10/2018، ستتم القرعة لمسلسل الدور (3)، بمنطقة (مسلسل 1) غرب الجامعات (الأندلس)، ومسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 2) المنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 3) المنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة.

ويوم الأربعاء 31/10/2018، سيتم إجراء القرعة لمسلسل الدور (2 المتكرر)، بمنطقة (مسلسل 2) المنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، والخميس 1/11/2018، إجراء القرعة لمسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 4) بالمحلية الثالثة – التجمع الثالث (أرضي – أخير)، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 5) جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 6) شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، ومسلسل الدور (3)، بمنطقة (مسلسل 7) بالتجمع الثالث بجوار السنترال (أخير)، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 8) بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، ومسلسل الدور (3)، بمنطقة (مسلسل 9) بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن الأحد 4/11/2018، يشهد إجراء القرعة لمسلسل الدور (الأرضىي- المتكرر – الأخير)، بمنطقة مسلسل (1) منطقة 2600 فدان بشمال المدينة، بمدينة العبور، ومسلسل الدورين (1 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1 – 2 – 3) غرب جامعة دمياط – جنوب الحي الأول -الحي المتميز – شرق المدينة، بمدينة دمياط الجديدة، ومسلسل الدورين (1 – 2) منطقة امتداد المدينة، بمدينة المنيا الجديدة، ومسلسل الدورين (2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة (مرحلة أولى)، ومسلسل الدور (1)، بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة (مرحلة ثانية)، بمدينة غرب قنا، ومسلسل الأدوار (1 – 2 – 3)، بمنطقة (مسلسل 1) بالحى الأول (مرحلة أولى)، ومسلسل الدورين (1 – 2)، بالحى الأول (مرحلة ثانية)، بمدينة ناصر “غرب أسيوط”.

وكشف “السباعي” عن أن إجراء القرعة العلنية لجميع المدن، سوف تقام باستاد نادي المقاولون العرب، مشددًا على جميع الحاجزين التواجد من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا طبقًا للأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، موضحًا أن الساعة 12 ظهرا سوف يتم غلق الأبواب للبدء في إجراءات القرعة العلنية.

وأوضح “السباعي” أن المسموح لهم بالحضور في القرعة العلنية هم فقط الحاجزين بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصيًا أو توكيل خاص)، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا في القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافًا إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفى حالة الرغبة فى استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم لأى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28/11/2018 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 : 5 مساءً.

وبين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه بالنسبة لمن لم يتمكنوا من الحضور تطبق اللجنة المُشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعها في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة، موضحًا استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول في القرعة العلنية، وإعلان نتيجة القرعة على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةwww.newcities.gov.eg، وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، بجانب كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص وفرع البنك بالمدينة.