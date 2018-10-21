طقس معتدل وأمطار على حلايب وشلاتين.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الغربية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية ، وأيضا على مدينتي حلايب وشلاتين ، أما الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

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ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر ، تكون خفي إلى معتدلة ، بينما يتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون على البحر المتوسط شمالية شرقية ، بينما تكون على البحر الأحمر جنوبية شرقية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين ، الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 33 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 30 درجة.

قنا ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 37 درجة.

الأقصر ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 38 درجة.

أسوان ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 39 درجة.