صندوق لزواج الشباب.. أهم ملفات أجندة الشباب والرياضة بالبرلمان

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عقدت اليوم لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري تحت رئاسة رئيس حزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد مناقشة من أجل عرض خطة عمل اللجنة البرلمان خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.

قام النائب أشرف رشاد باستعراض الأجندة البرلمانية للحزب وخطة العمل، وأوضح أنه سوف يتم مناقشة مشروع “قانون الخدمة العامة”، ومناقشة مشروع إقامة صندوق تمويل لزواج الشباب المصري.

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وأوضحت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية انها خلال دور الانعقاد الحالي سوف يتم متابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت من قبل مؤتمرات الشباب الدورية التي قامت تحت رعاية رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي، وكذلك العمل على متابعة الاستعدادات الجارية الخاصة بإقامة “منتدى شباب العالم” المقرر أن يتم عقدها في مدينة شرم الشيخ في مطلع شهر نوفمبر القادم.

وسوف تقوم اللجنة أيضا باستعراض خطة عملها، والقائمة على تبني عدد من الموضوعات والملفات من أهمها رعاية النشء، والشباب المصري وتنمية قدرات النشء والشباب المصري من الناحية النفسية، والبدنية، الثقافية والإبداعية والعلمية.

وأضاف اللجنة أن أجندتها التشريعية تتضمن أيضا ملف مراكز الشباب والأندية، ومتابعة اختصاصات “اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات الرياضية المختلفة”، إلى جانب متابعة المسابقات والبعثات الرياضية المصرية في الخارج والداخل.

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