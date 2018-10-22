بعد زيادة أسعارها.. المصرية للأدوية تعلن عن طرح ألبان الأطفال بأسعار مخفضة

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صرح نائب رئيس النقابة العامة بالشركة المصرية للأدوية الدكتور كريم كرم عن توفير كمية من ألبان الأطفال بأسعار جيدة خلال يومين فقط من الآن.

وأكد قائلاً “إن ألبان الأطفال التي سوف يتم توفيرها خلال اليومين القادمين هو نوع نكتاليا، ليبتوميلك بسعر العبوة الواحدة خمسون جنيهاً”.

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وأعلنت بعض المصادر المسؤولة عن توفير أصناف أخر من ألبان الأطفال إلى جانب نكتاليا، ليبتوميلك سوف يتم توفير نوع “بيبيلاك” بنسبة تصل إلى ثلاثين في المئة.

وأوضحت المصادر أن شركات التوزيع قد أخطرت جميع الصيدليات بالأسعار الجديدة لمنتجات ألبان الأطفال منذ يوم السبت الماضي، وقد جاء في بيان الأسعار الذي تم إخطار الصيدليات به عن أسعار تلك المنتجات.

أسعار ألبان الأطفال داخل الصيدليات

وجاء في إخطار الصيدليات الأسعار التالي:

بيبيلاك اي سي 400 جرام بسعر خمسة وثمانون جنيهاً بدل من ستة وسبعين جنيهاً.

بيبيلاك واحد واثنين بسعر خمسة وسبعون جنيهاً بدلاً من تسعة وستون جنيهاً.

بيبيلاك 3 “بيبي جونيور” بسعر خمسة وسبعون جنيهاً بدل من تسعة وستون جنيهاً.

ارتفع سعر بيبيلاك إف إل ليسجل سعره تسعون جنيهاً بدل من ثمانية وسبعون جنيهاً.

وسجل سعر بيبيلاك بريماتيور سعر مائة وعشرون جنيهاً بدل من تسعون جنيهاً.

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