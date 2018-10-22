غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة دمنهور

Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة ، انقطاع المياه عن مدينة دمنهور وبعض قرى ريف دمنهور ، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وحتى الساعة الخامسة مساء.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة ، سبب القطاع المياه ، موضحة أنه بسبب أعمال الصيانة لإصلاح خط مياه قطر 500 مم GRP في مدينة دمنهور ، كما ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

Advertisements

ولفتت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة ، إلى أن الشركة سوف تدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب ، في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه ، وفي حال وجود أي شكوى ، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.