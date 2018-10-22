«المصيلحي» يضع حجر أساس المنطقة التجارية واللوجستية

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يجري وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، زيارة إلى محافظة البحيرة ، لوضع حجر أساس لمشروع المنطقة التجارية واللوجستية.

يأتي وضع حجر أساس المنطقة التجارية واللوجستية ، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لإنشاء المناطق التجارية واللوجيستية في محافظات الجمهورية كافة ، وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لإنشاء أسواق وسلاسل تجارية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.

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المنطقة اللوجستية المنتظر إقامتها في محافظة البحيرة ، تقام على مساحة نحو 100 فدان ، وذلك بإجمالي استثمارات متوقع 5 مليارات جنيه ، حيث توفر هذه المنطقة 17 ألف فرصة عمل مباشرة ، كما توفر السلع الغذائية بالجودة والسعر المناسب ، بهدف خدمة 10 ملايين مواطن في محافظات الدلتا.​