بالأسماء.. 21 سفيرا جديدا اعتمد السيسي أوراقهم اليوم

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تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أوراق اعتماد 21 سفيرا جديدا في مصر ، حسب ما صرح به السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وزاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالسفراء الجُدد ، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة ، حيث أكد خلال استقباله السفراء الجدد ، حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة ، في إطار المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.

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ويقدم موقع «مصر 365» قائمة بأسماء السفراء الجدد ، التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، وهي كما يلي:

يوون يواتشول ، سفير جمهورية كوريا.

بنجيران حاج مصطفى ، سفير سلطنة بروناي دار السلام.

أكيليس ليديسما ، سفير جمهورية الدومينيكان.

محمد حنيف بن عبد الرحمن ، سفير دولة ماليزيا.

الدكتور إنريكي أوسكار ريبيرو كريستينو ، سفير جمهورية أوروجواي.

أسامة بن أحمد نقلي ، سفير المملكة العربية السعودية.

راهول كولشيريشت ، سفير جمهورية الهند.

إدوين فاسيين سيلي ، سفير جمهورية ليبيريا.

جوزيف موم مجاك ، سفير جمهورية جنوب السودان.

ماساكي نوكي ، سفير دولة اليابان.

أزانو تاديسا أبراها ، سفير جمهورية إثيوبيا.

ماتيا بريفولشيك ، سفيرة جمهورية سلوفينيا.

بول إندرس باريدس بورتيلا ، سفير جمهورية بيرو.

جيفري آدامز ، سفير المملكة المتحدة.

توماس أنكر كريستنسن ، سفير الدنمارك.

ميهاو رافاو وابيندا ، سفير جمهورية بولندا.

محمد محق ، سفير جمهورية أفغانستان.

أليخاندرو مندوسا جانتيس ، سفير جمهورية بنما.

موري فوفانا ، سفير جمهورية سيراليون.

محمد لاشتر ، سفير جمهورية نيكارجوا.

ورو جابي ورو سيجو ، سفير جمهورية بنين.