بالأسماء.. 21 سفيرا جديدا اعتمد السيسي أوراقهم اليوم

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أوراق اعتماد 21 سفيرا جديدا في مصر ، حسب ما صرح به السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وزاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالسفراء الجُدد ، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة ، حيث أكد خلال استقباله السفراء الجدد ، حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة ، في إطار المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.
ويقدم موقع «مصر 365» قائمة بأسماء السفراء الجدد ، التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، وهي كما يلي:
يوون يواتشول ، سفير جمهورية كوريا.
بنجيران حاج مصطفى ، سفير سلطنة بروناي دار السلام.
أكيليس ليديسما ، سفير جمهورية الدومينيكان.
محمد حنيف بن عبد الرحمن ، سفير دولة ماليزيا.
الدكتور إنريكي أوسكار ريبيرو كريستينو ، سفير جمهورية أوروجواي.
أسامة بن أحمد نقلي ، سفير المملكة العربية السعودية.
راهول كولشيريشت ، سفير جمهورية الهند.
إدوين فاسيين سيلي ، سفير جمهورية ليبيريا.
جوزيف موم مجاك ، سفير جمهورية جنوب السودان.
ماساكي نوكي ، سفير دولة اليابان.
أزانو تاديسا أبراها ، سفير جمهورية إثيوبيا.
ماتيا بريفولشيك ، سفيرة جمهورية سلوفينيا.
بول إندرس باريدس بورتيلا ، سفير جمهورية بيرو.
جيفري آدامز ، سفير المملكة المتحدة.
توماس أنكر كريستنسن ، سفير الدنمارك.
ميهاو رافاو وابيندا ، سفير جمهورية بولندا.
محمد محق ، سفير جمهورية أفغانستان.
أليخاندرو مندوسا جانتيس ، سفير جمهورية بنما.
موري فوفانا ، سفير جمهورية سيراليون.
محمد لاشتر ، سفير جمهورية نيكارجوا.
ورو جابي ورو سيجو ، سفير جمهورية بنين.
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