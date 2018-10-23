كل ما تريد معرفته عن العداد الكهربائي الإلكتروني.. انواعه ومميزاته وطريقة التعاقد عليه

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تعرف على ماهية العداد الكهربائي.. و انواعه، ومميزاته وطريقة التعاقد عليه، يقدم موقع مصر 365 التعريف على ماهية العداد الكهرباء الإلكتروني، حيث أن تلك النوعية من العدادات الكهربائية قد بدأت استخدامها في بعض الوحدات السكنية الجديدة، وخصوصاً من فئة الأشخاص الجدد الذين يتقدمون بطلب تركيب عداد لأول مرة.

ماهية العداد الكهرباء الإلكتروني

يعد العداد الكهربائي الإلكتروني من فئة العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع، حيث أنه على الشخص أن يقوم بدفع قيمة رسوم استهلاكه وشحنه في العداد الكهربائي قبل بداية الاستخدام لتمكنه تلك الخطوة من استخدام خدمات الكهرباء في وحدته السكنية، وذلك من خلال كارت شحن خاص بالعداد الكهربائي.

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ويعمل العداد الكهربائي الإلكتروني بطريقة رقمية إلكترونية، حيث أن الهدف منها هو قياس الطاقة الكهربائية وحساب مدى استهلاك الشخص من الكهرباء على الجهد المنخفض.

أنواع العدادات الكهربائية المسبقة الدفع في السوق المصري

قامت شركات الكهرباء بطرح أعداد من العدادات الكهربائية، وهما بالتحديد نوعين من العدادات الكهربائية الإلكترونية مسبقة الدفع، وهما كالتالي:

عدد أحادي الوجه، وهو عداد مسبق الدفع بجهد مائتين وعشرين فولت.

عداد ثلاثي الأوجه، وهو مقدم أو مسبق الدفع بجهد كهربائي 3× 220/ 380 فولت.

تعمل تلك النوعية من العدادات بنظام معرفة شرائح استهلاك المستهلك للكهرباء، فنجد أن هناك 6 شرائح للاستخدام المنزلي في الوحدات السكنية، وخمسة شرائح للاستهلاك التجاري، وشريحة واحدة فقط للاستخدام الخدمي.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

تعمل العدادات الإلكترونية على إزالة جميع المشكلات التي تحدث بين المستأجرين وملاك الوحدات السكنية في تحصيل فاتورة الكهرباء.

تعمل على توفير طريقة حديثة للتحكم في الاستهلاك الكهرباء داخل الوحدات السكنية دون التقديرات الجزافية من قبل شركات الكهرباء.

يستطيع المستخدم من خلال العداد الإلكتروني التحكم في استهلاكه للكهرباء وشرائح استخدامه.

يمكن للمستخدم أن يشحن كارت الكهرباء، والاستفادة من فترة السماح وهي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي من نفاذ قيمة شحن الكهرباء، وكذلك يستطيع المستهلك الاستفادة من عدم شحن كارت الكهرباء في العطلات الرسمية وأيام الجمعة وذلك من خلال تسجيل الاستهلاك خلال تلك الأيام وخصمها عند شحن كارت الكهرباء.

يستطيع العميل من خلال العداد الإلكتروني دفع القيمة الفعلية لاستهلاكه دون أي زيادة ودون تدخل من شركات الكهرباء.

يتميز العداد الإلكتروني بالدقة العالية في حساب استهلاك الكهرباء.

من خلال العداد الإلكتروني يستطيع المستخدم مراقبة استهلاكه، والتحكم في انخفاض قيمة الفاتورة.

يحمي العداد الإلكتروني المستخدم من تقديم الشكاوى في المحصلين وكشافين الكهرباء.

مميزات التعامل مع العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع

يتم التحصيل أولاً بأول لقيمة استهلاك الكهرباء دون الوقوع في مشكلة تأخر سداد الفواتير.

يساعد العميل على استخدام الطاقة بطريقة معتدلة.

استخدام العداد الإلكتروني يعود على شركات الكهرباء بالنفع حيث أنه يوفر السيولة المالية بطريقة دائمة للشركة.

يعمل العداد الكهرباء على حساب قيمة استهلاك العميل من الطاقة على حسب الشرائح المتعارف عليها.

خطوات التعاقد على العداد الكهربائي الإلكتروني

يقوم الشخص الراغب في تركيب عداد الكهرباء الإلكتروني التوجه إلى مقر الشركة التابع لها.

يتعاقد على تركيب عداد إلكتروني مسبق الدفع مع دفع الرسوم اللازمة.

شراء كارت شحن لعداد الكهرباء بقيمة مائة جنيه.

وضع كارت الشحن في فتحة العداد، قراءة قيمة وكمية الشحن، وتسجيلهم في العداد.

وسوف تظهر للعميل رسالة “كارت مقبول” ليتم سحب كارت الشحن من العداد.

يتم إعادة الشحن كلما نفذت قيمة الشحن.

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