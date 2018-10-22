كلب ضال يعقر 12 طالبا بمدرسة بالخانكة

Advertisements

في حادثة فريدة من نوعها عقر كلب ضال عدد كبير من الطلاب حوالي اثني عشر طالب من طلاب الفترة الثانية التابعين لمدرسة “النبراوي للتعليم الأساسي” التابعة إلى “إدارة الخانكة التعليمية” بمحافظة القليوبية.

وقد تم نقل جميع الطلاب المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي، وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القليوبية طه عجلان بلاغ صادرة من إدارة الخانكة التعليمية تفيد عن إصابة اثني عشر طالب من طلاب الفترة المسائية حيث قام كلب ضال بعقرهم أمام مدرسة “النبراوي للتعليم الأساسي بأبو زعبل”.

Advertisements

وقد وقعت الحادثة أثناء استعداد الطلاب للدخول إلى المدرسة بعد انتهاء الفترة الصباحية في المدرسة، وتم تحويل جميع الطلاب المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي.

وأكد طه عجلان أن حالة الطلاب مستقرة خلال الوقت الراهن في المستشفى، كما تم تحرير محضر إثبات حالة داخل قسم الشرطة المركزي ليتم إحالته إلى “الشؤون القانونية”.

أقرا المزيد غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة دمنهور