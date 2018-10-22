طقس مائل للحرارة وأمطار على هذه المدن.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية ، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين ، أما الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

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وعن حالة البحر المتوسط ، ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالته معتدلة ، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية ، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون جنوبية شرقية .

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء ، الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 33 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 30 درجة.

قنا ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 37 درجة.

الأقصر ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 38 درجة.

أسوان ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 38 درجة.