شاكر: 46 مليار جنيه قيمة الدعم للكهرباء بالمنازل ولا نستطيع رفع الدعم حاليًا

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صرح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، اليوم الإثنين، الموافق 22 أكتوبر، أن الدولة ما تزال تقدم الدعم المالي لمنظومة الكهرباء مضيفًا إن الدعم المخصص من الحكومة للكهرباء بالمنازل يصل إلى أكثر من 46 مليار جنيه، متابعًا أن في الوقت نفسه أن الدعم المخصص في الموازنة لقطاع الكهرباء يصل لـ 16 مليار جنيه في هذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد شاكر،أنه رغم أن دعم الكهرباء يعتبر عبء على ميزانية الدولة إلا أنه لا يمكن رفع دعم الكهرباء نهائيا في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه جاري البحث عن بدائل في سبيل ذلك.

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كانت هذه التصريحات، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المهندس طلعت السويدي، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وسبل مواجهتها وطرق حلها.

وخلال الاجتماع أكد وزير الكهرباء، أن الأمور سوف تتحسن كثيرا في قطاع الكهرباء، ملافتًا إلى أن هناك دولا غنية تندهش حقًا من قدرة مصر ونجاحها في ملف توفير الكهرباء، والفضل يرجع في ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتبر الكهرباء قضية أمن قومى.

وأشار الدكتور محمد شاكر، إلى أن الوزارة لم تتأخر يوما على سداد أي مستحقات عليها خصوصًا فيما يتعلق بملف القروض مع البنوك ، وأكمل متابعًا أنه يتوجه بالشكر إلى وزارة البترول على جهودها المضنية في توفير الغاز.