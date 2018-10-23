قطع المياه عن مدينة قها لمدة 5 ساعات تبدأ من عصر اليوم

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أعلن مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه من المقرر قطع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 أكتوبر، لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة الثامنة مساء، وذلك لأعمال الصيانة بأحد الخطوط، وغسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وتهيب الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.