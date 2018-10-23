أبرزها بنفسح الخضار.. تصريحات وزير التموين حول اسباب ارتفاع اسعار السلع

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تناولت مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” العديد من التصريحات التي أعلنها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتي أدت إلى إثارة حالة من الجدل داخل المجتمع المصري، وتلك التصريحات تتعلق بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه داخل الأسواق المصرية المحلية.

ومن تلك التصريحات قول وزير التموين والتجارة في تعليقه على ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، حيث عزا الوزير ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، و”حساسة المنتج”.

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ومن تصريحات الوزير أيضا التي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “إن ارتفاع أسعار السلع ومنها الخضروات والفواكه المتسبب الرئيسي فيها هي تكاليف النقل”.

كما أعلن الوزير قائلاً “الخضار والفواكه بتجي من الدلتا للعبور، وبعد كده بترجع تاني الدلتا إحنا بنفسح الخضار”، وتصريح الوزير أيضا بإن “انخفاض معامل التكلفة ضرورة للسيطرة على الأسعار”.

ومن أكثر تصريحات الوزير إثارة للجدل تصريحه الذي أعلن فيه “إن غياب الكيانات الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية هو ما تسبب في ارتفاع الأسعار”، وتأكيد الوزير على إقامة مناطق لوجستية بجميع المحافظات المصرية خلال الفترة القادمة للتحكم في الأسعار، وضرورة احتواء تلك المناطق على وحدات تخزين وأسواق تجارية.

ومن أكثر تصريحات الدكتور علي المصيلحي إثارة للجدل حول ارتفاع أسعار الطماطم قوله “في موسم الطماطم نحولها لصلصة ماحدش برة بيطبخ بطماطم”.

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