اليوم.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلغاريا في «الاتحادية»

منذ 44 دقيقة أخبار مصر
اليوم.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلغاريا في «الاتحادية»
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يستقبل اليوم في قصر الاتحادية الرئاسي ، رئيس وزراء بلغاريا بويكو بويسوف.

كان رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف ، وصل مطار القاهرة الدولي مساء أمس الإثنين ، على رأس وفد كبير في زيارة مصر تستغرق عدة أيام ، تستهدف بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، واستقبله في المطار المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.