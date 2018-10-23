اليوم.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلغاريا في «الاتحادية»

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قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يستقبل اليوم في قصر الاتحادية الرئاسي ، رئيس وزراء بلغاريا بويكو بويسوف.

كان رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف ، وصل مطار القاهرة الدولي مساء أمس الإثنين ، على رأس وفد كبير في زيارة مصر تستغرق عدة أيام ، تستهدف بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، واستقبله في المطار المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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